I Soliti Ignoti | ignota non parla più e il figlio deve intervenire “mamma …” | Amadeus in grande imbarazzo

Amadeus è al timone di "I Soliti Ignoti" e, dopo la fatica di Sanremo, finalmente si è rasserenato ed è tornato al timone di un programma quotidiano che, certamente, non gli dà i grattacapi che gli ha dato Sanremo, soprattutto quest'anno. Amadeus, che poco prima che iniziasse il Festival di Sanremo aveva la tensione alle stelle per tutte le problematiche da affrontare e risolvere legare al covid, ora è tornato a parlare di un nuovo progetto, sempre legato al Festival, Sanremo estate che lui spera si possa realizzare e, a questo proposito ha detto: "Mi piacerebbe realizzare una festa all'aperto riportando a Sanremo i cantanti". Ma poi ha aggiunto: "Spero vi siano le condizioni per realizzarlo". Un ignoto non parla ed è costretto ad intervenire il figlio.

