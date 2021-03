Highlights aprile 2021 Boomerang

(Di mercoledì 24 marzo 2021) MICO E I FUFUNGHI – NUOVA SERIE IN PRIMA TV ASSOLUTA Dal 5, dal lunedì al venerdì, alle 18.05. Approda su(canale 607 di Sky) una nuovissima serie in Prima TV assoluta: MICO E I FUFUNGHI. L’appuntamento sul canale è a partire dal 5, dal lunedì al venerdì, alle 18.05.. La serie, dedicata al pubblico più giovane, segue le avventure di Mico e dei suoi migliori amici Lilit e Chep, alla quotidiana ricerca di nuove scoperte. Sempre a contatto con la natura, i tre saranno impegnati ad esplorare il mondo che li circonda, senza scordare il divertimento! Attraverso le loro avventure i simpatici protagonisti dello show mettono alla prova i loro limiti e comprendono meglio la propria e altrui personalità. La serie trae ispirazione dalla spontaneità dei più piccoli, come modo per comunicare messaggi importanti: ...

