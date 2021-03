Giancarlo Giannini, il dramma del figlio Lorenzo morto improvvisamente: «Perché a lui e non a me?» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Protagonista nel cast della fiction Leonardo, Giancarlo Giannini è uno degli attori più amati del cinema italiano: papà di Adriano, il regista e sceneggiatore ha dovuto superare nel tempo la perdita del figlio Lorenzo, morto improvvisamente all’età di 20 anni. Un lutto lacerante per l’artista spezzino, colto dalla notizia mentre era su un set a Milano. Giancarlo Giannini, il figlio Lorenzo morto improvvisamente: il dolore dell’attore figlio di Giancarlo e Livia Giampalmo, attrice e regista sposata nel 1967, Lorenzo era anche il fratello di Adriano che, seguendo le inclinazioni di famiglia, esordirà poi come attore ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Protagonista nel cast della fiction Leonardo,è uno degli attori più amati del cinema italiano: papà di Adriano, il regista e sceneggiatore ha dovuto superare nel tempo la perdita delall’età di 20 anni. Un lutto lacerante per l’artista spezzino, colto dalla notizia mentre era su un set a Milano., il: il dolore dell’attoredie Livia Giampalmo, attrice e regista sposata nel 1967,era anche il fratello di Adriano che, seguendo le inclinazioni di famiglia, esordirà poi come attore ...

