Germania | Merkel crolla nei sondaggi e la stampa la attacca Nuovo vertice per revocare il lockdown di Pasqua | “Ho fatto un errore”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Idanno il suo partito in picchiata e i giornali la accusando di aver redatto un piano “senza idee, senza coraggio“, perfino “stupido”. Tutta la frustrazione dellaper unche – salvo alcune revisioni – prosegue ormai dal 16 dicembre scorso, è esplosa dopo la decisione, voluta dalla cancelliera Angela, di rafforzare le restrizioni per il periodo di. Tutti i quotidiani di oggi hanno aperto con titoli molto critici, contestando la strategia del governo su tutta la linea. Mentre l’ultimoo realizzato da Forsa stima l’Unione (Cdu-Csu) al 26% dei consensi, con altri 3 punti persi e i Verdi sempre più vicini. Sotto attacco,ha reagito convocando a sorpresa uncon i ministri ...

Inil lockdown rafforzato previsto intorno alle vacanze di Pasqua è stato revocato da Angela. Il passo indietro della cancelliera, comunicato durante un vertice fra governo e Laender, è ...Brasilia, 24 marzo 2021 - Angelaha deciso di fare marcia indietro annullando le rigide misure restrittive adottate per Pasqua ...da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in, ...Lo scrive l'agenzia tedesca Dpa citando fonti informate a pochi minuti dall'inizio di un nuovo vertice fra governo e Laender ...In Brasile è ancora strage: altri 3.251 morti. Scoperta in India una nuova variante del virus. Francia: ricoverata la ministra Bachelot, era andata a uno spettacolo ...