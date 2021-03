Fiorentina | Iachini si ripresenta | “Questa piazza diversa dalle altre | a Commisso faccio una promessa”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Beppesiin veste di nuovo tecnico della.Il tecnico marchigiano è tornato sulla panchina viola dopo l'addio di Cesare Prandelli che ha deciso di lasciare per diversi problemi personali. Le sue parole rilasciate ai microfoni del sito ufficiale toscano."È stata una giornata particolare, perché per meè una: qui ho giocato, ho allenato e sono molto legato alla. Volevo intanto mandare un saluto affettuoso a Cesare, a cui sono legato da un rapporto di amicizia. Non pensavo ci fosse la possibilità di tornare, ma mi ha chiamato la, in un momento difficile, e cercherò di dare il massimo persquadra a cui sono tanto ...

