Decaro (ANCI): “Siamo per la riapertura delle scuole” (Di mercoledì 24 marzo 2021) ''Siamo per la riapertura delle scuole. Infatti dopo il primo decreto Draghi io ho protestato perché venivano chiuse le scuole e si lasciava ai ragazzi la possibilità di uscire la sera''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 marzo 2021) ''per la. Infatti dopo il primo decreto Draghi io ho protestato perché venivano chiuse lee si lasciava ai ragazzi la possibilità di uscire la sera''. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Decaro (ANCI): “Siamo per la riapertura delle scuole” - giordanapallone : RT @cgilnazionale: ?? #Città sostenibili, inclusive, ecologiche. Dalle ore 9 diretta sulle pagine Facebook #Cgil e Collettiva. ?? Ore 12.30… - CavalliniManola : RT @cgilnazionale: ?? #Città sostenibili, inclusive, ecologiche. Dalle ore 9 diretta sulle pagine Facebook #Cgil e Collettiva. ?? Ore 12.30… - CavalliniManola : RT @collettiva_news: Siamo in diretta su #CittàSostenibili. Per la @cgilnazionale Maurizio Landini, Gianna Fracassi e Rossana Dettori. Due… - CgilBologna : RT @cgilnazionale: ?? #Città sostenibili, inclusive, ecologiche. Dalle ore 9 diretta sulle pagine Facebook #Cgil e Collettiva. ?? Ore 12.30… -