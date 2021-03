(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "L'Europa nel prossimo futuro si gioca un pezzo importante di futuro e di fiducia. Il prossimo Consiglio Ue è importantissimo. L'Europa deve avere però piùsui brevetti e sull'ai. Poi c'è un tema che è quello del pieno rispetto degli impegni contrattuali. Non è possibile che dietro aici siano solo interessi economici. Da quello che è successo dobbiamo trarre delle lezioni e bene ha fatto Draghi a ribadire che il primato oggi è quello della tutela della salute". Lo ha affermato il capogruppo di Leu alla Camera, Federico, nella dichiarazione di voto dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Advertising

MASCHERATRISTE : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: l'universalità di ssn e prestazioni deve rimanere un tratto caratterizzante del welfare italiano e de… - mgsnazionale : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: l'universalità di ssn e prestazioni deve rimanere un tratto caratterizzante del welfare italiano e de… - TV7Benevento : Covid: Fornaro, 'Ue abbia più coraggio su accesso universale ai vaccini'... - MarioDallasta : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: l'universalità di ssn e prestazioni deve rimanere un tratto caratterizzante del welfare italiano e de… - articoloUnoMDP : Federico Fornaro: l'universalità di ssn e prestazioni deve rimanere un tratto caratterizzante del welfare italiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fornaro

Il Messaggero

...importante sui propri territori la possibilità di estrarre materie prime perché l'emergenzae ... Lo dichiarano il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico, e il segretario di ...... dal segretario regionale Pd Paolo Furia al capogruppo Leu alla Camera Federico, ma anche ... E ha chiamato in causa la politica, non estranea alla crisi causata dal- 19: 'Arriviamo da un ...Lo ha affermato il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, nella dichiarazione di voto dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi.TORTONA - Sarà la stretta attualità a farla da protagonista nella prossima diretta di Articolo Uno Tortona: venerdì 26 marzo alle ore 21 è in programma sulla loro pagina Facebook un confronto sul tema ...