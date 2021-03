Chiellini: “Non bisogna sottovalutare l’avversario. Pirlo? Il problema è stato di tutta la Juve” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Conferenza stampa di Giorgio Chiellini e Roberto Mancini allo stadio Tardini di Parma, in vista della gara di domani contro l’Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Queste le parole di Chiellini: “Non rischiamo di sottovalutare la partita, ci siamo scottati anni fa, sappiamo l’importanza della partita in sé. Non puoi sbagliare, non sono preoccupato dell’approccio dal punto di vista mentale. E’ una partita da vincere e giocare, anche se non sarà semplice per molti motivi. C’è una squadra diametralmente opposta rispetto alle nostre caratteristiche. Se riescono a imbrigliarci un po’ sono pericolosi. Dal punto di vista tecnico non è facile, mentalmente siamo maturi”. Su Pirlo. “La squadra non ha fatto come si sperava quest’anno, ma il problema è della Juventus in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 24 marzo 2021) Conferenza stampa di Giorgioe Roberto Mancini allo stadio Tardini di Parma, in vista della gara di domani contro l’Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Queste le parole di: “Non rischiamo dila partita, ci siamo scottati anni fa, sappiamo l’importanza della partita in sé. Non puoi sbagliare, non sono preoccupato dell’approccio dal punto di vista mentale. E’ una partita da vincere e giocare, anche se non sarà semplice per molti motivi. C’è una squadra diametralmente opposta rispetto alle nostre caratteristiche. Se riescono a imbrigliarci un po’ sono pericolosi. Dal punto di vista tecnico non è facile, mentalmente siamo maturi”. Su. “La squadra non ha fatto come si sperava quest’anno, ma ilè dellantus in ...

Advertising

Arianna_82_ : RT @TuttoMercatoWeb: La conferma di Pirlo? Chiellini: 'La Juve non ha fatto ciò che speravamo. Il problema non è lui' - oscarvalle1984 : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) #Buffon ha già deciso di non proseguire, #Chiellini lo dovrebbe seguire a ruota. #Ronaldo verso la permane… - RaiSport : #Chiellini: 'Questo gruppo sta crescendo tanto' ? Il capitano azzurro alla vigilia della sfida di qualificazione… - MCalcioNews : #Italia, #Chiellini: 'D'ora in poi #Nazionale da impazzire. Dispiace per #Prandelli. #Pirlo? La colpa non è sua...'… - FcInterNewsit : Chiellini: 'La Juve al di sotto delle aspettative, il problema non è Pirlo' -