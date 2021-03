Camera: polemiche su voto risoluzione per parti separate, Fiano chiede Giunta Regolamento (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Polemica alla Camera al termine del voto sulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del prossimo Consiglio europeo, visto il prolungarsi della seduta per il voto per parti separate chiesto da Fratelli d'Italia e 'L'Alternativa c'è' sui loro documenti. Emanuele Fiano, del Pd, ha infatti chiesto la convocazione della Giunta del Regolamento, per verificare se "sia illimitato il sacrosanto diritto delle opposizioni di chiedere il voto per parti separate", evitando che si trasformi invece in una pratica ostruzionistica. "Non ho capito bene se il collega Fiano voleva ulteriormente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - Polemica allaal termine delsulle risoluzioni presentate dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del prossimo Consiglio europeo, visto il prolungarsi della seduta per ilperchiesto da Fratelli d'Italia e 'L'Alternativa c'è' sui loro documenti. Emanuele, del Pd, ha infatti chiesto la convocazione delladel, per verificare se "sia illimitato il sacrosanto diritto delle opposizioni dire ilper", evitando che si trasformi invece in una pratica ostruzionistica. "Non ho capito bene se il collegavoleva ulteriormente ...

