**Calcio: Nedved, 'Ronaldo non si tocca, ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e rimarrà'** (Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma, 24 mar. (Adnkronos) - "Ronaldo per me non si tocca, ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e rimarrà. Quello che succederà dopo si vedrà". Lo ha detto Pavel Nedvěd, vicepresidente della Juventus, che racconta il momento della Juventus e dei suoi protagonisti. Le parole del vicepresidente bianconero su Ronaldo sono estratti dall'intervista esclusiva disponibile su Dazn dal 24 marzo. "Cristiano Ronaldo, sia a livello tecnico che di immagine, ci ha dato uno slancio verso l'olimpo del calcio. Sul suo livello tecnico, non si può dire nulla: ha segnato più di 100 gol in 120 partite e, inoltre, ci ha trascinato in Champions. È un ragazzo molto semplice, anche se dall'esterno potrebbe non apparire così. E' il prototipo di un giocatore ...

