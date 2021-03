Benifei | capogruppo Pd in Ue | «Marcucci rispetti il nostro lavoro» E su Renzi | «È ambiguo | deve decidere da che parte stare» – L’intervista

(Di mercoledì 24 marzo 2021) A Bruxelles, dopo una giornata passata all’europarlamento, ma con un orecchio sempre puntato verso le vicende romane del suo partito, il cellulare comincia a squillare. «ha criticato la tua riconferma come capodelegazione», «Non lascia, anzi attacca te e Letta», legge tra le notifiche di Whatsapp. BrandoPd al parlamento europeo, è stato rieletto all’unanimità dagli eurodeputati dem: mentre Graziano Delrio e Andrea, capigruppo di Camera e Senato, temporeggiavano,si era dimesso (salvo essere subito riconfermato) prima che il neo-segretario Enrico Letta facesse il suo appello a lasciare spazio alle donne. «Era un atto dovuto per permettere a Letta di fare le sue valutazioni», dice a Open. «Del resto, anche Delrio erimisero il loro ...

s_margiotta : Mi sfugge il nome della donna @pdnetwork eletta capogruppo al Parlamento europeo al posto di Benifei @SenatoriPD - rumba15342942 : RT @RaffaelePizzati: @LueTommaso @EnricoLetta @pdnetwork che poi al Parlamento Europeo è rimasto il capogruppo ( uomo ) #Benifei con il pla… - danieledv79 : RT @RaffaelePizzati: @LueTommaso @EnricoLetta @pdnetwork che poi al Parlamento Europeo è rimasto il capogruppo ( uomo ) #Benifei con il pla… - RaffaelePizzati : @LueTommaso @EnricoLetta @pdnetwork che poi al Parlamento Europeo è rimasto il capogruppo ( uomo ) #Benifei con il… - anstger : @Corriere Sostituire #Marcucci (perchè troppo “renziano”) è il vero obiettivo, la questione di genere è SCUSA di… -

Open

Le polemiche dei giorni scorsi "Mi sfugge il nome della donna Pd eletta capogruppo al Parlamento europeo al posto di Benifei", è la critica lanciata su Twitter da Salvatore Margiotta, ... Eppure proprio nelle ultime 36 ore il segretario ha avuto l'opportunità di sostituire due dirigenti maschi e non lo ha fatto: il capogruppo europeo Brando Benifei e il responsabile dei sindaci Matteo ...