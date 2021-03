Al San Gerardo di Monza riattaccato il braccio ad un 21enne, 400 interventi in un anno (Di mercoledì 24 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color All’Ospedale San Gerardo di Monza è stato effettuato, grazie ad un team multidisciplinare, un reimpianto di arto superiore sinistro in un ragazzo di 21 anni, che per un incidente lavorativo ne aveva subito l’amputazione. Il paziente trasferito con l’elisoccorso da Talamona in Valtellina direttamente in sala operatoria al San Gerardo, ha subito il delicato intervento tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 24 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color All’Ospedale Sandiè stato effettuato, grazie ad un team multidisciplinare, un reimpianto di arto superiore sinistro in un ragazzo di 21 anni, che per un incidente lavorativo ne aveva subito l’amputazione. Il paziente trasferito con l’elisoccorso da Talamona in Valtellina direttamente in sala operatoria al San, ha subito il delicato intervento tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

