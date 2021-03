Ugo Ugochukwu: il nuovo talento McLaren (Di martedì 23 marzo 2021) Nel mondo dei motori, Ugo Ugochukwu è uno dei giovani talenti più promettenti. ll giovanissimo campione di karting è stato ingaggiato da una Scuderia importante come la McLaren che vede in lui un futuro brillante e ricco di soddisfazioni. I britannici sognano di formare un grande pilota in stile Lewis Hamilton. Formula 1 allenamento: tutti gli esercizi dei piloti Ugo Ugochukwu, chi è il giovane pilota? Ugo Ugochukwu è il giovanissimo talento sul quale la McLaren ha puntato. Il ragazzo solo 13enne, ha grandissime potenzialità e la Scuderia britannica non ci ha pensato due volte a blindarlo. Il pilota proviene dal mondo del karting nel quale si è ritagliato negli ultimi anni, una fetta importante di popolarità. Ugochukwu ha vinto il Campionato Europeo FIA ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021) Nel mondo dei motori, Ugoè uno dei giovani talenti più promettenti. ll giovanissimo campione di karting è stato ingaggiato da una Scuderia importante come lache vede in lui un futuro brillante e ricco di soddisfazioni. I britannici sognano di formare un grande pilota in stile Lewis Hamilton. Formula 1 allenamento: tutti gli esercizi dei piloti Ugo, chi è il giovane pilota? Ugoè il giovanissimosul quale laha puntato. Il ragazzo solo 13enne, ha grandissime potenzialità e la Scuderia britannica non ci ha pensato due volte a blindarlo. Il pilota proviene dal mondo del karting nel quale si è ritagliato negli ultimi anni, una fetta importante di popolarità.ha vinto il Campionato Europeo FIA ...

