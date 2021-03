Riflessioni sull’acqua e il suo spreco

Leggi su linkiesta

(Di martedì 23 marzo 2021) 310 miliardi di Euro, 17,5% del PIL italiano, un valore comparabile al Prodotto Interno Lordo di un Paese come il Sud Africa, non potrebbe essere generato senza l’acqua. Eppure, questa risorsa, destinata a diventare sempre piu? scarsa nei prossimi anni, e? troppo spesso data per scontata e l’urgenza di occuparsi di come ridurre lod’acqua lungo tutta la filiera che la porta alle nostre case, in Italia e? ancora molto poco sentita. Ne fa un’analisi trasversale l’Osservatorio Valore Acqua per l’Italia di The European House – Ambrosetti nel Libro Bianco 2021, presentato oggi agli stakeholder di riferimento del settore. Il libro e? la prima mappatura della filiera estesa dell’acqua e offre uno spaccato inedito e approfondito sul legame tra acqua, economia e sviluppo sostenibile. L’Osservatorio – nato in seno alla Community Valore Acqua per l’Italia costituita nel ...