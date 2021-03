Milan | finalmente Mandzukic | ecco quando può rientrare

(Di martedì 23 marzo 2021) Marioè vicino al rientro. Pioli puòcontare sulla presenza di tutto il gruppo in vista della ripresa Marioè molto vicino al rientro in gruppo. Il croato sta ultimando il periodo di riabilitazione e nei prossimi giorni dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto della squadra. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Pioli può, dunque, coltivare la speranza di averlo a disposizione già contro la Sampdoria, ma qualora non riuscisse, sicuramente sarà presente al Tardini di Parma. Leggi su Calcionews24.com

Mario Mandzukic è vicino al rientro. Pioli puòcontare sulla presenza di tutto il gruppo in vista della ...Gigio Donnarumma, Gabbia, Tonali, Kessie, Calhanoglu, Hauge, Dalot, Diaz, Ibrahimovic, Kjaer, Bennacer, Krunic, Kalulu, Saelemaekers: tutti via con le rispettive nazionali. Per il resto delil lunedì dopo la vittoria sulla Fiorentina è stato piuttosto leggero: scarico in palestra per chi ha giocato dall'inizio al Franchi, mentre gli altri hanno effettuato lavoro aerobico prima ...Mario Mandzukic è vicino al rientro. Pioli può finalmente contare sulla presenza di tutto il gruppo in vista della ripresa Mario Mandzukic è molto vicino al rientro in gruppo. Il croato sta ultimando ...Il terzino rossonero, in un'intervista ad AS, ha parlato della lotta scudetto, del sogno nazionale e del rapporto con Ibrahimovic ...