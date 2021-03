MES, Draghi come Conte: ma adesso Renzi tace (Di martedì 23 marzo 2021) Da MES a ogni costo a MES “condizione non imprescindibile” a ” MES sparito” il passo è stato decisamente breve. Se, infatti, neanche tre mesi fa per Matteo Renzi la questione rappresentava un vero e proprio spartiacque – così tanto da chiedere e ottenere la testa dell’allora Presidente del Consiglio Conte – adesso tutto sembra essere finito nel dimenticatoio. Draghi come Conte – “Durante le consultazioni preliminari mi è stato chiesto da molti partiti cosa pensassi del Mes, ho risposto che occorre anche in questo essere pragmatici: al momento il livello dei tassi di interessi è tale che prendere il Mes non è prioritario”. Lo ha detto Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di presentazione del Decreto Sostegni, ricalcando la posizione del predecessore ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) Da MES a ogni costo a MES “condizione non imprescindibile” a ” MES sparito” il passo è stato decisamente breve. Se, infatti, neanche tre mesi fa per Matteola questione rappresentava un vero e proprio spartiacque – così tanto da chiedere e ottenere la testa dell’allora Presidente del Consigliotutto sembra essere finito nel dimenticatoio.– “Durante le consultazioni preliminari mi è stato chiesto da molti partiti cosa pensassi del Mes, ho risposto che occorre anche in questo essere pragmatici: al momento il livello dei tassi di interessi è tale che prendere il Mes non è prioritario”. Lo ha detto Marionel corso della conferenza stampa di presentazione del Decreto Sostegni, ricalcando la posizione del predecessore ...

