Matteo Messina Denaro, il nipote Gaspare Alegra morto a 37 anni: scivolato in un dirupo durante la gita proibita (Di martedì 23 marzo 2021) Conduceva una vita lontana dalle sue origini. Via dalla Sicilia, da quella Castelvetrano dove era nato 37 anni fa e dove sarebbe stato per sempre il nipote del boss superlatitante, l'ultima primula ... Leggi su leggo (Di martedì 23 marzo 2021) Conduceva una vita lontana dalle sue origini. Via dalla Sicilia, da quella Castelvetrano dove era nato 37fa e dove sarebbe stato per sempre ildel boss superlatitante, l'ultima primula ...

Advertising

gianluigidellac : RT @Corriere: Il nipote del boss Messina Denaro morto in montagna: voleva rifarsi una vita in Lombardia - Corriere : Il nipote del boss Messina Denaro morto in montagna: voleva rifarsi una vita in Lombardia - angiuoniluigi : RT @Corriere: Il nipote del boss Messina Denaro morto in montagna: voleva rifarsi una vita in Lombardia - alcinx : RT @Corriere: Il nipote del boss Messina Denaro morto in montagna: voleva rifarsi una vita in Lombardia - MilanoSpia : Gaspare Allegra, il nipote del boss Matteo Messina Denaro morto in montagna: tradito dal ghiaccio sul Grignone… -