Intesa Sanpaolo, CdA approva bilancio 2020 (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo ha approvato il bilancio 2020, confermando i dati preliminari diffusi lo scorso 5 febbraio. Il gruppo ha chiuso l’anno con un risultato netto pari a oltre 3,27 miliardi di euro (4,18 miliardi nel 2019), con la capogruppo che ha registrato un utile di 679 milioni di euro. La banca ha confermato il dividendo cash di 3,57 centesimi di euro per azione (per un totale di 694 milioni di euro), che verrà proposto alla prossima assemblea del 28 aprile. La distribuzione, se approvata dall’assemblea, avrà luogo a partire dal 26 maggio, con stacco cedole il 24 maggio e record date il 25 maggio. Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione dihato il, confermando i dati preliminari diffusi lo scorso 5 febbraio. Il gruppo ha chiuso l’anno con un risultato netto pari a oltre 3,27 miliardi di euro (4,18 miliardi nel 2019), con la capogruppo che ha registrato un utile di 679 milioni di euro. La banca ha confermato il dividendo cash di 3,57 centesimi di euro per azione (per un totale di 694 milioni di euro), che verrà proposto alla prossima assemblea del 28 aprile. La distribuzione, seta dall’assemblea, avrà luogo a partire dal 26 maggio, con stacco cedole il 24 maggio e record date il 25 maggio.

