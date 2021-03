“Ho rischiato di morire per una soda e un pacchetto di patatine”: 10 vittime in una nuova strage negli States (Di martedì 23 marzo 2021) In un supermercato del Colorado, un uomo ha ucciso dieci persone ed è quindi stato preso dalle forze dell’ordine. Il tragico evento è accaduto in un market di Boulder, città da 100.000 abitanti. Usa: uomo armato con fucile d’assalto spara e uccide in un supermercato Almeno una decina di colpi sono stati sparati da un uomo armato con un fucile d’assalto Ar-15. Il supermercato King Soopers di Table Mesa Drive, che si trova in una zona residenziale sud della città è stato preso d’assalto. Eric Taalley, 51 anni, il poliziotto considerato un eroe, è stato il primo a giungere nel luogo della tragedia. Purtroppo ha perso la vita, ucciso mentre cercava di fermare il killer. Le forze dell’ordine hanno fermato, in seguito, l’umo ferito ed arrestato. Non si conosce la sua identità e nemmeno il motivo per cui ha agito in quel modo. LEGGI ANCHE => USA, tre sparatorie in tre ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 marzo 2021) In un supermercato del Colorado, un uomo ha ucciso dieci persone ed è quindi stato preso dalle forze dell’ordine. Il tragico evento è accaduto in un market di Boulder, città da 100.000 abitanti. Usa: uomo armato con fucile d’assalto spara e uccide in un supermercato Almeno una decina di colpi sono stati sparati da un uomo armato con un fucile d’assalto Ar-15. Il supermercato King Soopers di Table Mesa Drive, che si trova in una zona residenziale sud della città è stato preso d’assalto. Eric Taalley, 51 anni, il poliziotto considerato un eroe, è stato il primo a giungere nel luogo della tragedia. Purtroppo ha perso la vita, ucciso mentre cercava di fermare il killer. Le forze dell’ordine hanno fermato, in seguito, l’umo ferito ed arrestato. Non si conosce la sua identità e nemmeno il motivo per cui ha agito in quel modo. LEGGI ANCHE => USA, tre sparatorie in tre ...

