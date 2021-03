Havoc | Forest Whitaker nel cast del thriller con star Tom Hardy

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 marzo 2021)affiancherà Tomneldel, scritto e diretto da Gareth Evans per Netflix.reciterà accanto a Tomnel film, il nuovo progetto diretto da Gareth Evans per Netflix. La produzione delrientra nei termini dell'accordo stretto recentemente tra la piattaforma di streaming e il filmmaker. Gareth Evans sarà coinvolto nella realizzazione diin veste di sceneggiatore, regista e produttore in collaborazione con Tom, Ed Talfan e Atam Tertzakian di XYZ Films. La storia racconterà quello che accade dopo che un affare riguardante un carico di droga finisce in modo negativo. Un detective deve ...