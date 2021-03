Draghi, obiettivo: spendere al meglio i soldi del Recovery, centrali le donne e i giovani (Di martedì 23 marzo 2021) Il premier Mario Draghi, è intervenuto in videoconferenza all’evento ‘Sud – Progetti per ripartire’ organizzato dalla ministra per il Sud, Mara Carfagna, ed ha rimarcato come il governo intenda spendere “bene” queste risorse, centrali per la ripartenza, guardando soprattutto alle donne e ai giovani. Ha affermato il premier: “Il programma ‘Next Generation EU’ prevede per l’Italia 191,5 miliardi da spendere entro il 2026. Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono alcuni tra i suoi obiettivi. Ciò significa far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e centro-Nord che è fermo da decenni. Anzi, dagli inizi degli anni ’70 a oggi è grandemente peggiorato”. “Le risorse di Next Generation EU si aggiungono ad ulteriori ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Il premier Mario, è intervenuto in videoconferenza all’evento ‘Sud – Progetti per ripartire’ organizzato dalla ministra per il Sud, Mara Carfagna, ed ha rimarcato come il governo intenda“bene” queste risorse,per la ripartenza, guardando soprattutto allee ai. Ha affermato il premier: “Il programma ‘Next Generation EU’ prevede per l’Italia 191,5 miliardi daentro il 2026. Rafforzare la coesione territoriale in Europa e favorire la transizione digitale ed ecologica sono alcuni tra i suoi obiettivi. Ciò significa far ripartire il processo di convergenza tra Mezzogiorno e centro-Nord che è fermo da decenni. Anzi, dagli inizi degli anni ’70 a oggi è grandemente peggiorato”. “Le risorse di Next Generation EU si aggiungono ad ulteriori ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #ProgettiPerRipartire, Draghi: Il programma #NextGenerationEU prevede per l’Italia 191,5 miliardi da spendere entro… - RaiNews : '#Sud-Progetti per ripartire': c'è stato 'un forte calo di investimenti pubblici che ha colpito il Sud' e ora 'per… - Agenzia_Ansa : Recovery, Draghi: 'Divenire capaci di spendere i fondi e farlo bene è un obiettivo di questo governo, donne e giovani centrali' #ANSA - Federic52719810 : RT @Sere41754837: RAGA NON PERDIAMO DI VISTA L'OBIETTIVO E STRAMMIAMO COME DRAGHI #amici20 - Sere41754837 : RAGA NON PERDIAMO DI VISTA L'OBIETTIVO E STRAMMIAMO COME DRAGHI #amici20 -