Conte fa causa a Casaleggio e altre cose per cui speravamo de morì prima

(Di martedì 23 marzo 2021) Il caregiver vaccinato e offeso che da mitomane si riposa nella spa di Merano; il parlamentare anti casta che pretende la punturina per gli zii della mamma facendosi accompagnare dalle sue «due tutele» (scorta non si può dire, fa Kasta); i nostalgici di un ex presidente del Consiglio di cui nessuno, tranne il Fogliatto quotidiano, ricorda più il nome che si inerpicano in arditi paragoni tra il niente mischiato a nulla di Volturara Appula e Mario Draghi (pare che entrambi la mattina bevano un caffè e non lo dice nessunoooo. Fate girareee!1!1!1). Sembrava, insomma, che avessimo già visto tutto nelle ultime tragicomiche ventiquattr’ore durante le quali però si è consumata l’ennesima Caporetto lombarda e della Lega, anche sui vaccini dopo le rsa, gli ospedali e tutto il resto che ha fatto del cosiddetto motore italiano l’epicentro globale della pandemia e l’emblema planetario ...