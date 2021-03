Un omaggio alla conoscenza, la prefazione dell’ultimo numero di Wired (Di lunedì 22 marzo 2021) È passato oltre un anno dall’inizio della pandemia di Sars-CoV-2. E siamo ancora dentro a quella che per molte generazioni probabilmente è stata, è e sarà la più grande emergenza sanitaria della loro vita. Fino agli inizi di marzo 2021 in Italia sono morte 100mila persone (oltre due milioni e mezzo nel mondo) e i contagi registrati sono stati circa tre milioni (115 milioni in tutto il pianeta). L’attenzione dei governi, dei privati, dell’economia, dei media e dell’opinione pubblica si è concentrata sul coronavirus. Ora sulle sue varianti e, soprattutto, sui vaccini. Alcune delle più grandi aziende farmaceutiche, infatti, hanno passato gli ultimi mesi a spingere i propri team di ricerca e sviluppo affinché mettessero a punto un rimedio a un’epidemia globale che ci ha colti di sorpresa, anche se i segnali del suo arrivo erano lì davanti ai nostri occhi ma non siamo stati in grado di ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021) È passato oltre un anno dall’inizio della pandemia di Sars-CoV-2. E siamo ancora dentro a quella che per molte generazioni probabilmente è stata, è e sarà la più grande emergenza sanitaria della loro vita. Fino agli inizi di marzo 2021 in Italia sono morte 100mila persone (oltre due milioni e mezzo nel mondo) e i contagi registrati sono stati circa tre milioni (115 milioni in tutto il pianeta). L’attenzione dei governi, dei privati, dell’economia, dei media e dell’opinione pubblica si è concentrata sul coronavirus. Ora sulle sue varianti e, soprattutto, sui vaccini. Alcune delle più grandi aziende farmaceutiche, infatti, hanno passato gli ultimi mesi a spingere i propri team di ricerca e sviluppo affinché mettessero a punto un rimedio a un’epidemia globale che ci ha colti di sorpresa, anche se i segnali del suo arrivo erano lì davanti ai nostri occhi ma non siamo stati in grado di ...

Advertising

chetempochefa : Il nostro omaggio alla carriera di @Simo_Ventura #CTCF ?? - ivanscalfarotto : Oggi la mia prima uscita da quando sono al Viminale. Sono in visita a Palermo e a Corleone per rendere omaggio all… - LuigiBrugnaro : Giovedì #25marzo daremo ufficialmente il via alle celebrazioni #Venezia1600 ?? ??Ore 11 - Santa Messa nella Basilic… - Streghetta_1321 : RT @pierpi13: In questa foto del 1918, 650 soldati sopravvissuti alla Prima Guerra Mondiale, si schierano per rendere omaggio agli oltre ot… - VendettaBenny : RT @pierpi13: In questa foto del 1918, 650 soldati sopravvissuti alla Prima Guerra Mondiale, si schierano per rendere omaggio agli oltre ot… -