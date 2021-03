Sandra Zampa: "Letta nomina due capigruppo donne? Fa bene, è ora di cambiare passo" (Di lunedì 22 marzo 2021) Sandra Zampa, l'ex sottosegretaria dem al ministero della Salute, ha accolto con favore l'annuncio del nuovo segretario del Pd, Enrico Letta, di voler nominare due donne capigruppo alla Camera e al ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 marzo 2021), l'ex sottosegretaria dem al ministero della Salute, ha accolto con favore l'annuncio del nuovo segretario del Pd, Enrico, di volerre duealla Camera e al ...

Advertising

globalistIT : - vscucci : @szampa56 @StefanoBoeri Sandra Zampa che c’entra? Le scelte sulle priorità giustamente stigmatizzate da Boeri le ha… - BibMarino : @ankerachele @Lucrezi97533276 @Paroledipaola @bordomichele @pdnetwork @matteorenzi @EnricoLetta Non dirlo a me, dil… - eligio68 : @OttoemezzoTW @DeAngelis_tw @HuffPostItalia @lucatelese @tpi @AntoBoralevi @La7tv Ma come, la @AntoBoralevi senza la Sandra Zampa? - Simona_Manzini : Sandra Zampa ad Agorà ricorda il lavoro del CTS un anno fa, giorno e notte, al buio. Grazie. -