Firenze | violenza sessuale | palpeggia una 25enne in strada Denunciato

Leggi su firenzepost

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ha 22 anni ed è statoper molestie a una ragazza di 25 anni. In piazza Dalmazia, ieri 21 marzo, ha infastidito la ragazza e poi iniziando arla, tanto da costringerla a rifugiarsi in un bar per sfuggirgli L'articolo proviene daPost.