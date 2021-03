Domanda graduatorie terza fascia ATA, per l’inoltro serve il codice personale. Come recuperarlo (Di lunedì 22 marzo 2021) Al via le domande per l'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA: c'è tempo fino alle 23.59 del 22 aprile per inoltrare l'istanza. Per confermare l'invio serve il codice personale L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021) Al via le domande per l'aggiornamento dellediATA: c'è tempo fino alle 23.59 del 22 aprile per inoltrare l'istanza. Per confermare l'invioilL'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Domanda graduatorie terza fascia ATA, per l’inoltro serve il codice personale. Come recuperarlo - occhio_notizie : ???? Al via le domande da oggi. La guida completa: - periodicodaily : Graduatorie ATA terza fascia: come compilare correttamente la domanda #ATA #graduatoriaATA #domandaATA… - TecnicaScuola : Graduatorie terza fascia ATA, chi può presentare domanda per i diversi profili? -- - scuolainforma : Terza fascia #graduatorie #ATA, come compilare la domanda: #GUIDA ufficiale con immagini -