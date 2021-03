Troppe persone in un locale | arrivano i carabinieri | un cliente li minaccia con una motosega

(Di domenica 21 marzo 2021) Ha acceso labrandendola in aria per intimidire iintervenuti per sgomberare unche, nonostante le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus, era ...

leggo.it

Multato anche il titolare del bar che non ha limitato l'accesso ai clienti: all'interno c'erano circa 100. Al 112, infatti, è arrivata una telefonata che segnalava l'assembramento nell'...... è anche vero che bisogna fare in modo che non ci sianobarriere all'ingresso nel Mondiale ... "Non c'è dubbio che la pandemia abbia costretto moltead adeguare i loro piani", ha spiegato ...Ha acceso la motosega brandendola in aria per intimidire i carabinieri intervenuti per sgomberare un locale che, nonostante le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus, ...ROCCASTRADA - Disposta la chiusura preventiva delle scuole del territorio di ogni ordine e grado a partire da lunedì 22 marzo. Il provvedimento è stato ...