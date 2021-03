Sci alpino, Shiffrin comanda il gigante di Lenzerheide. Bassino seconda ed in lotta per la vittoria (Di domenica 21 marzo 2021) Mikaela Shiffrin comanda la classifica dopo la prima manche del gigante delle finali di Coppa del Mondo a Lenzerheide. L’americana ha gestito sul difficilissimo muro iniziale, che ha creato problemi a tutte le atlete, per poi scatenarsi nella parte centrale di piano, dove ha guadagnato su tutte le avversarie. Un’ottima prima manche anche quella di Marta Bassino, che ha chiuso a 10 centesimi da Shiffrin, riuscendo a recuperare alcuni decimi all’americana nell’ultimo tratto di pista. Stesso tempo della piemontese per la slovena Meta Hrovat, che ha fatto una gara totalmente diversa rispetto all’azzurra, avendo 50 centesimi di vantaggio sul muro, perdendo progressivamente fino al traguardo. Quarto posto per Alice Robinson (+0.77), che ha preceduto la svizzera Michelle Gisin (+0.81) e ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Mikaelala classifica dopo la prima manche deldelle finali di Coppa del Mondo a. L’americana ha gestito sul difficilissimo muro iniziale, che ha creato problemi a tutte le atlete, per poi scatenarsi nella parte centrale di piano, dove ha guadagnato su tutte le avversarie. Un’ottima prima manche anche quella di Marta, che ha chiuso a 10 centesimi da, riuscendo a recuperare alcuni decimi all’americana nell’ultimo tratto di pista. Stesso tempo della piemontese per la slovena Meta Hrovat, che ha fatto una gara totalmente diversa rispetto all’azzurra, avendo 50 centesimi di vantaggio sul muro, perdendo progressivamente fino al traguardo. Quarto posto per Alice Robinson (+0.77), che ha preceduto la svizzera Michelle Gisin (+0.81) e ...

