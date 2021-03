Sci alpino oggi: orari, tv, programma, streaming, startlist gigante donne e slalom uomini Lenzerheide (Di domenica 21 marzo 2021) Va a calare ufficialmente il sipario sulla stagione della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Le Finali di Lenzerheide (Svizzera) propongono le due ultime prove tecniche, che andranno a concludere il programma di questo tribolatissimo ultimo atto, con il maltempo che l’ha fatta da padrone sin dalla giornata di lunedì, facendo poi saltare sia le discese, sia i due superG. Le Sfere di Cristallo sono già state assegnate ad Alexis Pinturault e Petra Vlhova, per cui oggi i protagonisti potranno gareggiare senza pressione, contando anche che Marco Schwarz ha già fatto sua la Coppa di slalom, e Marta Bassino quella di gigante. Come accaduto nella giornata di ieri, vedremo slalom e gigante “incrociati”. oggi saranno gli ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) Va a calare ufficialmente il sipario sulla stagione della Coppa del Mondo di sci2020-2021. Le Finali di(Svizzera) propongono le due ultime prove tecniche, che andranno a concludere ildi questo tribolatissimo ultimo atto, con il maltempo che l’ha fatta da padrone sin dalla giornata di lunedì, facendo poi saltare sia le discese, sia i due superG. Le Sfere di Cristallo sono già state assegnate ad Alexis Pinturault e Petra Vlhova, per cuii protagonisti potranno gareggiare senza pressione, contando anche che Marco Schwarz ha già fatto sua la Coppa di, e Marta Bassino quella di. Come accaduto nella giornata di ieri, vedremo“incrociati”.saranno gli ...

Advertising

chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni,… - infoitsport : Sci alpino, Bassino out nello slalom a Lenzerheide. Petra Vlhova vince la Coppa del mondo - giovannacorno : RT @chetempochefa: ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni, la s… - nicolettagiust1 : RT @chetempochefa: ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni, la s… - fabfazio : RT @chetempochefa: ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni, la s… -