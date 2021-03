Roma-Napoli, Rizzitelli: “Giallorossi senza personalità, paura contro le big. Mentalità? Bene i partenopei” (Di lunedì 22 marzo 2021) Le parole dell'ex attaccante della Roma.A margine del ko interno della Roma, dopo il pesante 0-2 per mano del Napoli, l'ex attaccante della giallorosso, Ruggiero Rizzitelli intervenuto nel post gara dell'"Olimpico" dagli studi di "Roma Tv", ha analizzato la prestazione opaca della compagine allenata da Paulo Fonseca, criticando duramente l'atteggiamento della squadra capitolina. Di seguito le sue dichiarazioni"I numeri dicono che questa squadra non ha personalità e cattiveria con le big. Nel primo tempo la Roma rinuncia a giocare, e nonostante resti nella sua metà campo ha paura dell’avversario, con il Napoli che si permette di divertirsi. Non è questione fisica perché nel secondo tempo qualcosa la Roma ha fatto, è ... Leggi su mediagol (Di lunedì 22 marzo 2021) Le parole dell'ex attaccante della.A margine del ko interno della, dopo il pesante 0-2 per mano del, l'ex attaccante della giallorosso, Ruggierointervenuto nel post gara dell'"Olimpico" dagli studi di "Tv", ha analizzato la prestazione opaca della compagine allenata da Paulo Fonseca, criticando duramente l'atteggiamento della squadra capitolina. Di seguito le sue dichiarazioni"I numeri dicono che questa squadra non hae cattiveria con le big. Nel primo tempo larinuncia a giocare, e nonostante resti nella sua metà campo hadell’avversario, con ilche si permette di divertirsi. Non è questione fisica perché nel secondo tempo qualcosa laha fatto, è ...

