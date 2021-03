Roma-Napoli 0-2 | voti | highlights e tabellino

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - ZZiliani : Vale poco dirlo perchè FJGC e giustizia sportiva sono quel che sono. Ma se è vero che #Lazio (caso #tamponi) e… - RafAuriemma : Doppietta di #Mertens su assist di #Politano a completamento di una azione da manuale. Il #Napoli sta dominando sulla #Roma #RomaNapoli - napolimagazine : RT @caterinabalivo: Grande Napoli! Vittoria da Champions a Roma, continua la corsa verso l'Europa che conta e con un Mertens così inizio ad… - napolimagazine : RT @apetrazzuolo: Vittoria importantissima del Napoli contro la Roma, che vale doppio essendo uno scontro diretto: bisogna continuare così,… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Napoli

22.39 Calcio, colpoin casa(0 - 2) Dopo il successo in casa del Milan, altro colpo in chiave Champions per il: partenopei vittoriosi all'Olimpico sulla(0 - 2). Un risultato che matura nel primo ...Commenta per primo Un giallo pesantissimo in casa. Contro laè stato infatti ammonito Kalidou Koulibaly , che era in diffida e verrà dunque squalificato dal giudice sportivo per un turno. Koulibaly salterà la partita con il Crotone in ...Roma-Napoli: Tabellino e Highlights – Roma e Napoli scendono in campo nel posticipo delle 28esima giornata per provare a inseguire un piazzamento in Europa. La sconfitta della Juventus in casa con il ...Dopo quella al Tardini di settimana scorsa, arriva la seconda sconfitta consecutiva in campionato per la Roma di Fonseca. I giallorossi cadono in casa contro il Napoli, in uno scontro diretto molto ...