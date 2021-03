Lapadula su Benevento-Juventus: «Bisogna continuare con questa mentalità» (Di domenica 21 marzo 2021) Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento, ha parlato al termine del primo tempo del match con la Juventus Ai microfoni di Sky, Gianluca Lapadula ha parlato nell’intervallo di Juve Benevento. Di seguito riportate le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUNEWS24 «Al di là della pressione è importante l’atteggiamento. Bisogna continuare con questa mentalità. Serve questa voglia e se dovessero ricapitare altre occasione dobbiamo essere più reattivi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Gianluca, attaccante del, ha parlato al termine del primo tempo del match con laAi microfoni di Sky, Gianlucaha parlato nell’intervallo di Juve. Di seguito riportate le sue parole. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUNEWS24 «Al di là della pressione è importante l’atteggiamento.con. Servevoglia e se dovessero ricapitare altre occasione dobbiamo essere più reattivi». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Kavanaugh3 : Bernardeschi in difficoltà come sempre, Bonucci si sta facendo infilare da Lapadula come un ragazzetto alla prima i… - burakku_buru : Ma lapadula la smette di tirare da 40 metri ogni volta uccidendo ogni azione d'attacco del Benevento? - infoitsport : Juventus-Benevento, le formazioni ufficiali: Bernardeschi terzino. Lapadula dal 1' - svbastian_ : Il Benevento mi deve spiegare la differenza tra Coda e Lapadula, downgrade inspiegabile - bortogi : #Lapadula ci sta prendendo per il culo ma andate a cagare dai #juve #benevento -