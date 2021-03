Genova, focolaio nel reparto Covid free dell’ospedale: muore un 79enne. La Procura apre un’inchiesta per omicidio colposo (Di domenica 21 marzo 2021) Si chiamava Giulio Macciò, aveva 79 anni e gestiva una nota rete di agenzie di pratiche auto a Genova. È morto l’11 marzo, da positivo al Covid, nel reparto di Pneumologia Covid-free del Policlinico San Martino, mentre si avviava alle dimissioni. Il suo decesso ha portato alla scoperta – proprio in quella clinica – del cluster che ormai coinvolge 17 pazienti e 2 membri del personale, causato, con ogni probabilità, da un’infermiera che aveva rifiutato il vaccino nelle settimane precedenti, poi risultata positiva. Per questo, in seguito a un esposto dei due figli, la Procura del capoluogo ligure ha aperto un’indagine per omicidio colposo finalizzata a capire se e come la morte dell’imprenditore potesse essere evitata. Il Procuratore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Si chiamava Giulio Macciò, aveva 79 anni e gestiva una nota rete di agenzie di pratiche auto a. È morto l’11 marzo, da positivo al, neldi Pneumologiadel Policlinico San Martino, mentre si avviava alle dimissioni. Il suo decesso ha portato alla scoperta – proprio in quella clinica – del cluster che ormai coinvolge 17 pazienti e 2 membri del personale, causato, con ogni probabilità, da un’infermiera che aveva rifiutato il vaccino nelle settimane precedenti, poi risultata positiva. Per questo, in seguito a un esposto dei due figli, ladel capoluogo ligure ha aperto un’indagine perfinalizzata a capire se e come la morte dell’imprenditore potesse essere evitata. Iltore ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Genova, positiva un'infermiera che rifiutò il vaccino, focolaio in ospedale | Bassetti: 'Ora da Draghi una legge ch… - TgLa7 : ??ULTIMORA??Covid variante inglese : 11 persone positive al Policlinico San Martino di Genova. Risultata positiva anc… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Genova, focolaio nel reparto Covid free dell’ospedale: muore un 79enne. La Procura apre un’inchiesta per omicidio colp… - giannileft : RT @fattoquotidiano: Genova, focolaio nel reparto Covid free dell’ospedale: muore un 79enne. La Procura apre un’inchiesta per omicidio colp… - coledoni : RT @Miti_Vigliero: Genova Focolaio in ospedale per l'infermiera no-vax positiva, le famiglie di tre vittime denunciano -

Ultime Notizie dalla rete : Genova focolaio Focolaio Coronavirus al San Martino, altre denunce da familiari di pazienti deceduti Genova - Altre due famiglie di pazienti deceduti dopo il ricovero all'ospedale San Martino hanno ...decedute dopo il ricovero nel reparto del padiglione Maragliano dove è stato scoperto il focolaio di ...

Francesca Battiato, 'non voglio mica la Luna' anzi.....sì ...e molto vario quello presentato dagli "Archi all'Opera" del teatro Carlo Felice di Genova sabato ...] Navigazione articoli Calcio, Sampdoria - Torino: in gioco c'è la salvezza Savona, focolaio COVID a ...

Genova, focolaio nel reparto Covid free dell’ospedale: muore un 79enne Il Fatto Quotidiano Infermiera no-vax positiva e focolaio in ospedale: scattano le denunce Infermiera no-vax e focolaio al San Martino di Genova: scattano le denunce delle famiglie di tre vittime. I pm indagano per omicidio colposo ...

Focolaio Coronavirus al San Martino, altre denunce da familiari di pazienti deceduti Genova – Altre due famiglie di pazienti deceduti dopo il ... erano decedute dopo il ricovero nel reparto del padiglione Maragliano dove è stato scoperto il focolaio di coronavirus e ben tre operatori ...

- Altre due famiglie di pazienti deceduti dopo il ricovero all'ospedale San Martino hanno ...decedute dopo il ricovero nel reparto del padiglione Maragliano dove è stato scoperto ildi ......e molto vario quello presentato dagli "Archi all'Opera" del teatro Carlo Felice disabato ...] Navigazione articoli Calcio, Sampdoria - Torino: in gioco c'è la salvezza Savona,COVID a ...Infermiera no-vax e focolaio al San Martino di Genova: scattano le denunce delle famiglie di tre vittime. I pm indagano per omicidio colposo ...Genova – Altre due famiglie di pazienti deceduti dopo il ... erano decedute dopo il ricovero nel reparto del padiglione Maragliano dove è stato scoperto il focolaio di coronavirus e ben tre operatori ...