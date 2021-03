Ammortizzatori | contratto d’espansione | reddito di cittadinanza | i prossimi dossier di Orlando

(Di domenica 21 marzo 2021) Il ministro del Lavoro vuole esser pronto per l’autunno con i nuovi sussidi. Attesi neigiorni i provvedimenti attuativi per sbloccare l’assegno di ricollocazione. Ipotesi di nuove modifiche aldi espansione per gestire ristrutturazione e riorganizzazioni aziendali, anche nelle imprese più piccole. Braccio di ferro suldi

... entro il limite di 10.000 euro, per la durata deldi lavoro e comunque non oltre i sei ... Tag:sociali Imprese Lavoro Leggi Reddito di cittadinanza... Proroga del blocco dei licenziamenti sino al 30 giugno 2021 ; Proroga deglisociali con causale "COVID - 19"; Indennità pari a 2.400 euro per i lavoratori stagionali cona ...Il Decreto Sostegni ha confermato e introdotto diverse misure per lavoratori e famiglie, le vediamo in questo articolo. LeggiOggi ...Dagli ammortizzatori sociali, Reddito d’emergenza e Reddito di cittadinanza, al sostegno delle grandi imprese: le misure previste dal dl Sostegni per il lavoro.