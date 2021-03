Tommaso Zorzi ‘scippa’ la domenica pomeriggio a Barbara d’Urso? Le indiscrezioni bomba (Di sabato 20 marzo 2021) Periodo d’oro assolutamente meritato, quello che sta vivendo Tommaso Zorzi dopo il suo trionfo al GF Vip giunto dopo oltre cinque mesi di permanenza nella Casa più spiata di Cinecittà. Mentre si gode il successo e sperimenta la sua prima esperienza in qualità di opinionista all’Isola dei Famosi, l’influencer potrebbe presto essere travolto da altre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 20 marzo 2021) Periodo d’oro assolutamente meritato, quello che sta vivendodopo il suo trionfo al GF Vip giunto dopo oltre cinque mesi di permanenza nella Casa più spiata di Cinecittà. Mentre si gode il successo e sperimenta la sua prima esperienza in qualità di opinionista all’Isola dei Famosi, l’influencer potrebbe presto essere travolto da altre... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

