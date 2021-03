“The Women”: una commedia di sole donne ispirata al classico del 1939 (Di sabato 20 marzo 2021) È il 2008 quando, seguendo gli ultimi strascichi degli anni d’oro della commedia americana, Diane English decide di girare “The Women”, con Meg Ryan e Annette Bening come protagoniste. La English si ispira ad una commedia teatrale omonima di Clare Booth Luce, nella quale l’autrice racconta la vita delle signore dell’alta società newyorkese prendendosene gioco. In verità un film tratto dalla piece teatrale era già stato realizzato nel 1939, per la regia di George Cukor. Ma la English voleva portare queste dinamiche nel nostro secolo, dimostrando quanto siano ancora attuali. Il film sarà trasmesso stasera in TV alle 21,10 su Rai Movie. La pellicola di Diane English racconta di Mary Haines (Meg Ryan), una stilista dalla vita apparentemente perfetta. Mary ha un lavoro, un marito, una figlia, una bella casa, un circolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021) È il 2008 quando, seguendo gli ultimi strascichi degli anni d’oro dellaamericana, Diane English decide di girare “The”, con Meg Ryan e Annette Bening come protagoniste. La English si ispira ad unateatrale omonima di Clare Booth Luce, nella quale l’autrice racconta la vita delle signore dell’alta società newyorkese prendendosene gioco. In verità un film tratto dalla piece teatrale era già stato realizzato nel, per la regia di George Cukor. Ma la English voleva portare queste dinamiche nel nostro secolo, dimostrando quanto siano ancora attuali. Il film sarà trasmesso stasera in TV alle 21,10 su Rai Movie. La pellicola di Diane English racconta di Mary Haines (Meg Ryan), una stilista dalla vita apparentemente perfetta. Mary ha un lavoro, un marito, una figlia, una bella casa, un circolo ...

Advertising

LuciaMosca1 : (Il film commedia stasera in TV: 'The Women' sabato 20 marzo 2021) Segui su: La Notizia - - albertopetro2 : RT @migliaccio31: @LunaLeso @MaurilioVitto @BaroneZaza70 @BrindusaB1 @mariaireneali @CaterinaCategio @ValerioLivia @scastaldi9 @AlessandraC… - britishaxel : Devo recuperare la lezione di global ethics, fare e hopefully finire my research paper on women’s rights in the Mid… - MaurilioVitto : RT @migliaccio31: @LunaLeso @MaurilioVitto @BaroneZaza70 @BrindusaB1 @mariaireneali @CaterinaCategio @ValerioLivia @scastaldi9 @AlessandraC… - JeanVocalist : 'The Rape of the Sabine Women' by Giambologna, in the Loggia dei Lanzi in Florence, Italy. -