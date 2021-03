Spagna e transgender: bisogna velocizzare i tempi (Di sabato 20 marzo 2021) In Spagna a gennaio 2021, dopo cinque anni di battaglie legali, il primo minore che ha richiesto il cambiamento del suo genere e ha ricevuto la sua prima nuova carta d’identità. Ora ci vuole una legge nazionale comune che includa un progetto di legge per consentire l’autodeterminazione di genere senza la diagnosi di un medico. Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Ina gennaio 2021, dopo cinque anni di battaglie legali, il primo minore che ha richiesto il cambiamento del suo genere e ha ricevuto la sua prima nuova carta d’identità. Ora ci vuole una legge nazionale comune che includa un progetto di legge per consentire l’autodeterminazione di genere senza la diagnosi di un medico.

