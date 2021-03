Simy, messaggio choc dall’hater: “Godo se tuo figlio muore” (Di sabato 20 marzo 2021) Un hater insulta Simy e augura la morte al figlio dell’attaccante del Crotone. Il calciatore nigeriano, all’anagrafe Simeon Tochukwu Nwankwo, pubblica il delirante messaggio ricevuto su Instagram. E’ la coda vergognosa al match che la formazione calabrese ha perso 3-2 in casa contro il Bologna nell’anticipo del turno di Serie A. Il Crotone, avanti 2-0 (a segno anche Simy), si è fatto rimontare nel finale e ha finito per perdere. “In Nigeria si deve propagare la peste bubbonica”, si legge nel messaggio che il calciatore ha ricevuto. “Godo che tuo figlio muore di cancro al pancreas”, aggiunge il mittente, che si identifica con nome e cognome del profilo. Simy non si limita ad incassare e denuncia pubblicamente il ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 marzo 2021) Un hater insultae augura la morte aldell’attaccante del Crotone. Il calciatore nigeriano, all’anagrafe Simeon Tochukwu Nwankwo, pubblica il delirantericevuto su Instagram. E’ la coda vergognosa al match che la formazione calabrese ha perso 3-2 in casa contro il Bologna nell’anticipo del turno di Serie A. Il Crotone, avanti 2-0 (a segno anche), si è fatto rimontare nel finale e ha finito per perdere. “In Nigeria si deve propagare la peste bubbonica”, si legge nelche il calciatore ha ricevuto. “che tuodi cancro al pancreas”, aggiunge il mittente, che si identifica con nome e cognome del profilo.non si limita ad incassare e denuncia pubblicamente il ...

