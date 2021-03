“Se fate AstraZeneca, no a terapie preventive: rischiate danni gravi”: l’appello di Burioni su Twitter (Di sabato 20 marzo 2021) Vaccino, Burioni: “Se fate AstraZeneca, no a terapie preventive” “Se, come spero, deciderete di vaccinarvi con il vaccino AstraZeneca (cosa che io farei istantaneamente se non fossi già vaccinato), non mettete in atto alcuna terapia preventiva. Non essendo chiarito il meccanismo di queste rarissime complicazioni, rischiate di fare gravi danni”. Queste le parole del virologo Roberto Burioni, docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, su Twitter. Insomma, è importante non assumere farmaci o altri preparati prima e dopo il vaccino. A sostenerlo con forza è stato anche il direttore di Aifa Nicola Magrini durante la conferenza stampa che si è tenuta al Ministero della Salute. Il monito ... Leggi su tpi (Di sabato 20 marzo 2021) Vaccino,: “Se, no a” “Se, come spero, deciderete di vaccinarvi con il vaccino(cosa che io farei istantaneamente se non fossi già vaccinato), non mettete in atto alcuna terapia preventiva. Non essendo chiarito il meccanismo di queste rarissime complicazioni,di fare”. Queste le parole del virologo Roberto, docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, su. Insomma, è importante non assumere farmaci o altri preparati prima e dopo il vaccino. A sostenerlo con forza è stato anche il direttore di Aifa Nicola Magrini durante la conferenza stampa che si è tenuta al Ministero della Salute. Il monito ...

Advertising

Massimi47715989 : Figliuolo e Curcio si sono vaccinati con AstraZeneca - Cronaca - ANSA - il_brigante07 : RT @Fra_tante3: Nessuna rinuncia riguardo #AstraZeneca .. . Non ci credo. Comunque fate pure ?? - Gianlustella : RT @Fra_tante3: Nessuna rinuncia riguardo #AstraZeneca .. . Non ci credo. Comunque fate pure ?? - Globe1078 : Vaccino, Burioni: «Se fate AstraZeneca, no a terapie preventive, rischiate danni gravi» - leggoit : Vaccino, Burioni: «Se fate AstraZeneca, no a terapie preventive, rischiate danni gravi» -