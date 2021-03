Nettuno, ancora un decesso per Covid: morta una donna di 72 anni (Di sabato 20 marzo 2021) A Nettuno si registra il 53esimo decesso dall’inizio della pandemia. Si tratta di una donna di 72 anni. “Sono profondamente addolorato da questa ennesima perdita – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – sono vicino alla famiglia della donna scomparsa. Ai suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze”. Sono sei i nuovi casi di Coronavirus registrati a Nettuno. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche 5 guarigioni. Gli attualmente positivi sono 161 di cui 5 ospedalizzati. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 marzo 2021) Asi registra il 53esimodall’inizio della pandemia. Si tratta di unadi 72. “Sono profondamente addolorato da questa ennesima perdita – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – sono vicino alla famiglia dellascomparsa. Ai suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze”. Sono sei i nuovi casi di Coronavirus registrati a. Tutti sono stati posti in isolamento domiciliare. Si registrano anche 5 guarigioni. Gli attualmente positivi sono 161 di cui 5 ospedalizzati. su Il Corriere della Città.

