Focolaio in ospedale per l'infermiera no - vax positiva, le famiglie di tre vittime denunciano (Di domenica 21 marzo 2021) Non si placa il caso del , a partire da un' infermiera no - vax che aveva rifiutato la sua dose Pfizer e un infermiere e un operatore sociosanitario che avevano ricevuto solo la prima dose del vaccino. Leggi su leggo (Di domenica 21 marzo 2021) Non si placa il caso del , a partire da un'no - vax che aveva rifiutato la sua dose Pfizer e un infermiere e un operatore sociosanitario che avevano ricevuto solo la prima dose del vaccino.

Advertising

MediasetTgcom24 : Genova, positiva un'infermiera che rifiutò il vaccino, focolaio in ospedale | Bassetti: 'Ora da Draghi una legge ch… - bernadettethebe : RT @dukana2: Ma che #vaccini hanno fatto in #Basilicata?? ??#Focolaio in #ospedale ... - AntonellaColoru : @TBH62034840 @chiadegli @saviorpal @vitalbaa È lo stesso principio per cui si vaccinano in ospedale: evitare che la… - 70Ciabatti : RT @dukana2: Ma che #vaccini hanno fatto in #Basilicata?? ??#Focolaio in #ospedale ... - gianluigidellac : È risaputo che dove governa Lega il virus faccia quello che vuole! Come nella mia exLiguria dove ostinandosi a non… -