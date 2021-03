ANDERSEN | IN INGHILTERRA PER RINASCERE

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 20 marzo 2021) Nuova vita inper Joachimche al Fulham ha ripreso il percorso di crescita interrotto dalla sfortunata esperienza con il Lione. L’ex Sampdoria, passato nella scorsa stagione al Lione per 26 milioni, difatti non era riuscito a imporsi in Ligue 1. Da lì, il trasferimento in prestito in Premier League al Fulham in estate. A Londra, agli ordini di Scott Parker,torna sui livelli di Genova riuscendo a trovare quella continuità e quella fiducia non avuta in Francia. Ieri, nella sfida persa contro il Leeds, il danese ha realizzato anche la sua prima rete in Premier League. Nato nel 1996 a Frederiksberg, in Danimarca,cresce calcisticamente nel Midtjylland. Nel 2013 si trasferisce al Twente, in Olanda, con cui debutta in Eredivisie il 6 marzo 2015, nel 2-2 sul campo del Willem ...