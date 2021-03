Opel Crossland - Una settimana con la 1 2 Turbo GS Line Day 5 - VIDEO

Advertising

quattroruote : Nel Day 5 del #DiarioDiBordo della #Opel #Crossland 1.2 Turbo GS Line scopriamo se la crossover tedesca può essere… - ilmessaggeroit : #opel #crossland, originale per design e tanto comfort a bordo. Spazio e abitabilità al top... - autoimport_opel : Viaggi lunghi o brevi, il comfort è assicurato a bordo di #NuovoOpelCrossland: tuo da soli 13.950€ con Scelta #Opel… - AntonioBonaser2 : @quattroruote Io analizzo il servizio post vendita di @opel. La mia Crossland X è ferma da oltre due mesi per indis… - quattroruote : Nel Day 4 del #DiarioDiBordo della #Opel #Crossland 1.2 Turbo GS Line analizziamo le dotazioni di serie e gli optio… -

Ultime Notizie dalla rete : Opel Crossland

Agenzia ANSA

Basta prendere appuntamento per una prova su strada, per telefono oppure online, e potranno provare il nuovoMokka così come il nuovo. Ovviamentee i concessionari seguono ...Basta prendere appuntamento per una prova su strada, per telefono oppure online, e potranno provare il nuovoMokka cos come il nuovo. Ovviamentee i concessionari seguono ...e potranno provare il nuovo Opel Mokka così come il nuovo Opel Crossland. Ovviamente Opel e i concessionari seguono rigorosamente le indicazioni sanitarie e di prevenzione“. I prezzi partono da soli ...MILANO - Il 2021 si è aperto con una novità importante per Opel: il debutto della nuova generazione di Crossland, il suv che continua a riscuotere l’apprezzamento dei clienti ...