Norvegia, la premier infrange le restrizioni Covid e festeggia il suo compleanno: indaga la polizia (Di venerdì 19 marzo 2021) Avrebbe violato le restrizioni anti - Covid per festeggiare i suoi 60 anni la premier della Norvegia Erna Solberg . Secondo quanto riportano i media locali, i fatti risalgono a febbraio. Gli eventi ...

