Il Visconte resta in gioco a Parasite Island con Fariba e Ubaldo

Prima eliminazione per il reality di Canale 5 per Ferdinando Guglielmotti. Infatti Il Visconte ha perso al televoto contro Drusilla Gucci ma non lascia l'Isola Il Visconte Ferdinando Guglielmotti ha perso al televoto con Drusilla Gucci, che continua la sua avventura sull'Isola dei Famosi tra i Rafinados. Così è costretto a lasciare la palapa e l'isola. Non sa che per lui c'è un'altra chance. Dopo le parole iniziali però Ilary Blasi lo convince a non abbandonare il gioco e a prendere il posto di Marco Maddaloni, salvavita di Ubaldo e Fariba, aspiranti naufraghi. Leggi anche–> Isola 2021, prima puntata: i Buriños battono i Rafinados. Al televoto: la Gucci e il Visconte "Io sono venuto qua a fare quest'isola con una volontà enorme e mi sono preparato attraverso la lettura, lo yoga…

LadyOscarBlonde : Allora il #visconte dsc resta per insegnare a sopravvivere sull'isola a #Fariba e al #Barone dsc!!! Il club degli i… - Manu15691599 : RT @Frances53417053: Se resta il visconte, moriranno di fame in 3 giorni ?? #isola #tommasozorzi #tzvip - VaranoVittoria : Visconte hai rotto il cazzo. E resta porca puttana che si legge in faccia che vuoi rimanere FAAAALSO. #isoladeifamosi2021 #isola - DiSoia : Daje visconte resta che mi servi per il fantaisola. #Isola - NicoloC__ : Ilary sta provando a essere gentile con te, caro visconte. Mo' resta in quell'isola che altrimenti quando torni te… -