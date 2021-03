Bordoni | buche e cantieri fermi | a Dragona rischio isolamento

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – “bloccati nel X Municipio a, sicurezza stradale atra le vie del quartiere, sospeso da mesi il transito dei mezzi pubblici ma nessuno interviene. Il proliferare die avvallamenti che causano incidenti stradali e’ diventato un pericolo per l’incolumita’ e la sicurezza dei cittadini e un vero e proprio incubo per i residenti”. Cosi’ il consigliere capitolino della Lega Davideaggiunge: “del quadrante cittadino interessato da un forte disseto stradale, come appresso dalle denunce dei cittadini in via Tradate, Via Sarnico e Via Alzano Lombardo, a causa del dissesto del manto stradale, dove il traffico veicolare e’ rimasto anche privo dell’unico autobus di linea che transitava in ...