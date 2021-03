Sampdoria, Verre e la statistica: “Due occasioni e due gol? Devo tirare di più…” (Di giovedì 18 marzo 2021) Valerio Verre è fresco di rinnovo con la Sampdoria, ma nelle sue intenzioni, c'è il desiderio di prendersi ancora di più un ruolo da protagonista con i blucerchiati. Buone prove, ma solo quando impiegato. Ancora troppa discontinuità, infatti, per il classe 1994 che parlando a Il Secolo XIX ha fatto il punto sul suo presente e sul suo futuro.Verre: tra gol e desidericaption id="attachment 1066801" align="alignnone" width="732" Verre (getty images)/caption"La mia statistica delle due occasioni e due gol? Vuol dire che ho tirato solo due volte e dovrei tirare di più. Visto che la media è buonissima Devo lavorare sul cercare più conclusioni", ha detto con fare scherzoso ma altrettanta serietà Verre sulle ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 marzo 2021) Valerioè fresco di rinnovo con la, ma nelle sue intenzioni, c'è il desiderio di prendersi ancora di più un ruolo da protagonista con i blucerchiati. Buone prove, ma solo quando impiegato. Ancora troppa discontinuità, infatti, per il classe 1994 che parlando a Il Secolo XIX ha fatto il punto sul suo presente e sul suo futuro.: trae desidericaption id="attachment 1066801" align="alignnone" width="732"(getty images)/caption"La miadelle duee due? Vuol dire che ho tirato solo due volte e dovreidi più. Visto che la media è buonissimalavorare sul cercare più conclusioni", ha detto con fare scherzoso ma altrettanta serietàsulle ...

