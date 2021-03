Gf Vip 5 | Elisabetta Gregoraci denunciata da un volto apparso più volte a ‘Live – Non è la D’Urso’ | ecco perché

Leggi su isaechia

(Di giovedì 18 marzo 2021)è statada Mino Magli. La persona che durante la permanenza in Casa della show girl ha dichiarato, a Live – Non è la D’Urso, di essere stato un suo fidanzato. La, una volta uscita dal Grande Fratello Vip 5, è venuta a conoscenza di ciò che è stato detto sul suo conto ed era ricorsa ai suoi avvocati. Anche l’imprenditore ora si è ricolto ai legali ma ha spiegato di averla querelata per riottenere l’onore che lei gli avrebbe tolto e non per soldi. Magli ha dichiarato: Non ho idea di come reagiscae sono curioso di vedere cosa farà. Dopo quanto successo ho dato mandato al mio avvocato di denunciareper avere detto sul mio conto parole false e calunniose. Ha affermato che mi facevo pagare dai ...