Covid | Draghi | tutelare salute pubblica e lavoro cittadini

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Siamo qui per celebrare il ricordo perché la memoria di ciò che è accaduto nella primavera dello scorso anno non si appanni. Ricordare ci aiuta a fare buone scelte per la tutela dellae per la salvaguardia deldei". Così il premier Mario, intervenendo a Bergamo, al parco Martin Lutero alla Trucca, all'inaugurazione del Bosco della Memoria in ricordo delle oltre centomila vittime italiane della pandemia.

Advertising

sandrogozi : Vedo la possibilità di una nuova leadership europea tra Emmanuel Macron e Mario Draghi. L'Europa ha bisogno di una… - Agenzia_Ansa : Oggi Draghi a Bergamo per la Giornata nazionale delle vittime per Covid #ANS - Adnkronos : Giornata della memoria #covid, #Draghi a #Bergamo - zazoomblog : Covid Draghi a Bergamo: Avanti con i vaccini qualsiasi sia la decisione su AstraZeneca - #Covid #Draghi #Bergamo:… - Ari_ashely2 : RT @Adnkronos: Giornata della memoria #covid, #Draghi a #Bergamo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Draghi

Così il sindaco di Bergamo Gori nella Giornata delle vittime del. "Un bosco è anche simbolo ... Bergamo non ha mai mollato: è un invito a tutta Italia:teniamo duro e lavoriamo:qui ...Se questa proposta dovesse diventare obbligatoria, saremmo davanti al colpo di grazia per un comparto messo in ginocchio dalla pandemia e umiliato dai decreti di Conte e. La distanza di due ...A partire da qui, da questo luogo che ricorda chi non c’è più". Così il premier Mario Draghi, intervenendo a Bergamo, al parco Martin Lutero alla Trucca, all'inaugurazione del Bosco della Memoria in ...Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Siamo qui per celebrare il ricordo perché la memoria di ciò che è accaduto nella primavera dello scorso anno non si appanni. Ricordare ci aiuta a fare buone scelte per la ...