Call of Duty Warzone giocato con un controller davvero folle: una baguette! (Di giovedì 18 marzo 2021) Rudeism è uno streamer e game designer con sede in Nuova Zelanda che afferma con orgoglio di essere in grado di trasformare qualsiasi cosa in un controller. Ha giocato The Legend of Zelda: Ocarina of Time usando un'ocarina vera e Hades con un melograno a fette, per intenderci. Ora, la sua ultima impresa è stata quella di collegare una baguette croccante con pulsanti, levette e un accelerometro per andare a caccia in Call of Duty: Warzone. Perché una baguette? "Perché è a forma di pistola, vagamente", ha spiegato Rudeism mentre trasmetteva in streaming il processo di costruzione del controller. Ha usato un accelerometro e un giroscopio MPU-6050 combinati con due levette e diversi pulsanti, ogni componente sporgeva attraverso la crosta di una baguette che aveva acquistato in un ...

